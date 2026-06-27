In prima pagina sui quotidiani nazionali principali viene dato ampio spazio alla firma di un accordo preliminare tra Israele e Libano, ma senza Hezbollah, che prevede un parziale ritiro dell’esercito israeliano. La Stampa mette in apertura una foto-notizia di una delle tre persone italiane morte a causa del terremoto in Venezuela, Giuseppe Colaianni, che aveva soccorso la moglie. In generale tutti i giornali danno aggiornamenti sul terremoto in cui finora sono stati accertati quasi mille morti. Il Sole 24 Ore ha in apertura la notizia di un piano di Volkswagen che prevederebbe 100mila licenziamenti e la chiusura di 4 impianti. Anche altri giornali riprendono la notizia, di cui per ora non ci sono però conferme. Su molti giornali si racconta l’ondata di calore che da diversi giorni sta colpendo l’Europa.