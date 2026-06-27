Il Burkina Faso ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Francia

La giunta militare che governa il Burkina Faso, nell’Africa occidentale, ha fatto sapere di aver interrotto le relazioni diplomatiche con la Francia. Ibrahim Traoré, il capo della giunta militare che nel 2022 aveva preso il potere con un colpo di stato, ha motivato la decisione accusando la Francia di cercare di interferire con gli interessi del paese.

Il Burkina Faso fu una colonia francese fino al 1960: nei decenni successivi aveva avuto rapporti abbastanza stretti con la Francia, che però sono peggiorati decisamente dal 2022. Da quando è al potere, Traoré ha avviato una politica ostile ai paesi occidentali, e in particolare alla Francia, per avvicinarsi soprattutto alla Russia, che da anni sta cercando di allargare la sua sfera di influenza in Africa.