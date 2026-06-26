Venerdì 26 giugno
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
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Interamente causato dagli esseri umani: dove prima c'era l'enorme lago d'Aral, in Asia centrale, oggi c'è quasi solo deserto
Dal punto di vista scientifico è una definizione che non ci dice molto: il grado di parentela tra uno squalo e una lampreda non è più stretto rispetto a quello tra un cammello e una salamandra
Se lo “spelling” è così imprevedibile dipende soprattutto da come si diffuse la stampa a caratteri mobili in Gran Bretagna