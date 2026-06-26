Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulle forti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela mercoledì, provocando oltre duecento morti secondo i primi bilanci ancora parziali e probabilmente destinati a salire, altri si occupano dell’incontro ad Antibes, in Francia, fra il presidente francese Macron e la presidente del Consiglio Meloni, altri ancora seguono la situazione della società Ferrovie dello Stato, con le dimissioni annunciate dell’amministratore delegato Donnarumma dopo un incontro ieri mattina con il ministro dei Trasporti Salvini; qualche giornale apre poi sulle accuse del governo iraniano all’Italia di aver partecipato alle operazioni militari degli Stati Uniti contro l’Iran, dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte sull’utilizzo da parte degli aerei statunitensi delle basi militari in Italia.