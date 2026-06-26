Celebripost

Zendaya e Tom Holland sono in giro a promuovere il nuovo film di Spider-Man: questa settimana dopo essere stati a Roma, dove hanno detto di mangiare spesso il gelato da Giolitti, sono volati anche a Parigi, dove Zendaya ha indossato, come fosse un vestito, una maglietta vintage di Spider-Man che il suo stylist ha comprato su eBay a 35 dollari. L’ultima trovata, se volete usare parole da addetti ai lavori, di method dressing. Sempre a proposito di chi si è fatto notare per la sua maglietta, Stefano Gabbana alla sfilata di Dolce & Gabbana a Milano ne aveva una dedicata alla cantante Madonna. A Milano e Parigi ci sono state infatti le solite settimane della moda, occasione a questo giro per fotografare Will Smith con la famiglia, Austin Butler, Lewis Hamilton, Colman Domingo, Pharrell Williams e la stessa Madonna. Negli Stati Uniti Olivia Wilde era alla prima di The Invite, il suo nuovo film da regista, mentre Noah Schnapp e Millie Bobby Brown erano a quella di Enola Holmes 3. Poi Emma Watson e Benedict Cumberbatch insieme al principe William, e infine Gaten Matarazzo, con un nuovo taglio di capelli.