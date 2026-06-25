Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un’intervista alla televisione statunitense Fox News ha detto che negli ultimi mesi 500 voli militari statunitensi sono partiti dalle basi in Italia per partecipare alle azioni militari contro l’Iran, e alla reazione stizzita del governo italiano che in un comunicato del ministero della Difesa ha detto che gli aerei partiti da basi italiane sono stati impegnati solo in azioni di natura tecnica e logistica e non in attacchi verso l’Iran. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono l’ondata di caldo che sta colpendo diversi paesi europei, la scarcerazione dell’ex sindaco di Roma Alemanno dopo aver scontato la condanna per traffico di influenze nel processo noto come “mafia capitale”, l’annuncio della RAI che Sciarelli non condurrà più la trasmissione Chi l’ha visto?, e l’uccisione di moglie e figlio da parte di un uomo in Versilia.