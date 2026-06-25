La Francia ha abbordato una petroliera al largo della Sicilia, sostenendo che venga usata dalla Russia per aggirare le sanzioni

Il presidente francese Emmanuel Macron ha scritto su X che la Francia ha abbordato una petroliera al largo della Sicilia in acque internazionali, sostenendo che venga usata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali imposte dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. L’abbordaggio è avvenuto martedì, ma Macron lo ha detto solo giovedì.

La petroliera si chiama Deliver: secondo il sito Vesselfinder.com stava viaggiando dal porto di Primorsk, sulla costa baltica della Russia, a Singapore, ed era registrata in Camerun. Secondo la Francia però si trattava di una registrazione falsa. La marina francese ha detto in un comunicato di avere costretto la barca a dirigersi verso un punto di ancoraggio, per effettuare ulteriori controlli.

È la quinta petroliera che la Francia ha abbordato da quando, a partire dal settembre scorso, ha iniziato a bloccare le navi usate dalla Russia per aggirare le sanzioni. L’ultima volta era successo il 31 maggio, quando la Francia aveva abbordato la petroliera Tagor nell’Oceano Atlantico, in collaborazione con il Regno Unito.

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