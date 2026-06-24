Un soldato nordcoreano è fuggito in Corea del Sud attraversando il confine che divide i due paesi, ed è una cosa molto rara

Un soldato della Corea del Nord è riuscito a scappare in Corea del Sud attraversando il confine che divide i due paesi, uno dei più militarizzati al mondo. Il soldato è stato poi arrestato dai militari sudcoreani.

È la quarta volta in un anno che un soldato nordcoreano attraversa il confine. Sebbene le diserzioni nordcoreane siano piuttosto comuni, raramente i soldati attraversano il confine tra i due Stati, solitamente scelgono percorsi differenti e meno rischiosi, preferendo, per esempio, attraversare la Cina.

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