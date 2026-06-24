Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura riguarda le dichiarazioni della presidente del Consiglio Meloni, che in un’intervista con il direttore della Verità Belpietro ha parlato della politica estera italiana e dei rapporti con il presidente degli Stati Uniti Trump dopo lo scambio di accuse che era seguito al loro incontro all’ultima riunione del G7. Qualche giornale si occupa invece dell’ondata di caldo che sta colpendo molti paesi europei, la Stampa titola sulla richiesta di chiarezza da parte della Commissione europea all’Italia sull’utilizzo del prestito per le spese militari, il Sole 24 Ore apre sulla giornata negativa delle borse per il pessimo andamento delle azioni delle società tecnologiche, e il Manifesto segue l’andamento dei rapporti fra l’Unione Europea e il regime dei talebani in Afghanistan.