La Lazio femminile dovrà risarcire la giocatrice Maja Göthberg, a cui non fu rinnovato il contratto perché incinta

Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS) ha condannato la Lazio Women, sezione femminile del club calcistico presieduto da Claudio Lotito, a risarcire la calciatrice svedese Maja Göthberg. Ha riconosciuto che la società non le rinnovò il contratto perché era incinta: la Lazio dovrà pagare 64mila euro come indennizzo per il mancato stipendio, più 5mila circa come risarcimento.

Come testimoniato da alcune chat su WhatsApp, nell’agosto del 2024 la giocatrice e la Lazio avevano trovato un accordo per il rinnovo del contratto, ma poi il club interruppe le trattative quando venne a conoscenza della gravidanza. È la prima volta che il TAS riconosce formalmente una violazione delle norme sulla maternità della FIFA, l’organizzazione mondiale che gestisce il calcio, da parte di una squadra di calcio.

Göthberg aveva prima fatto causa presso la Camera di risoluzione delle controversie della FIFA, che aveva dato ragione alla Lazio. Nel maggio del 2025 si era quindi rivolta al TAS, la più alta corte a livello internazionale su questioni legate allo sport.