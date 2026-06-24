L’allenatore della nazionale francese Didier Deschamps salterà Norvegia-Francia di venerdì per partecipare ai funerali della madre

L’ex calciatore Didier Deschamps, commissario tecnico della nazionale francese di calcio, non sarà presente alla partita dei Mondiali tra Francia e Norvegia in programma per venerdì 26 giugno: la federazione calcistica francese ha comunicato che sta rientrando in Francia per partecipare ai funerali della madre, che è morta martedì, il giorno successivo alla vittoria della nazionale francese contro l’Iraq per 3-0. Al suo posto in panchina ci sarà il suo vice, Guy Stéphan, che lo aveva già sostituito nel 2022 durante una partita contro la Danimarca, terminata con la sconfitta della Francia per 2-1.

Quella contro la Norvegia sarà l’ultima partita del girone I per la Francia, che è una delle squadre favorite ai Mondiali che si stanno tenendo tra Stati Uniti, Canada e Messico, e prima dell’Iraq aveva battuto nella partita d’esordio il Senegal per 3-1. Norvegia-Francia si giocherà a Boston alle 21 ora italiana di venerdì.

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