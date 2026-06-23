È morta a 99 anni Cristiana Brandolini d’Adda, l’ultima nipote in vita del fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e sorella di Gianni, storico capo dell’azienda anche conosciuto come “l’avvocato”. Era la zia di John Elkann, attualmente a capo delle aziende di famiglia. Fu la quinta di sette figli – Clara, Gianni, Susanna, Maria Sole, Giorgio e Umberto – ma a differenza dei suoi fratelli e sorelle condusse una vita più riservata. Ha vissuto tra Venezia e Parigi e si è dedicata molto alla promozione dell’arte, sostenendo alcune fondazioni. Sposò nel 1947 il conte Brando Brandolini d’Adda, da cui prese il cognome e con cui ebbe quattro figli.