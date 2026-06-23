Lionel Messi è diventato il miglior marcatore nella storia dei Mondiali di calcio

Con la doppietta segnata lunedì sera contro l’Austria, Lionel Messi ha staccato Miroslav Klose al primo posto nella classifica dei calciatori con più gol di sempre ai Mondiali, arrivando a 18 (Klose ne fece 16). Messi ha segnato 5 gol nelle prime due partite di questi Mondiali, tutti quelli fatti dall’Argentina, dimostrando una forma invidiabile a quasi 39 anni (li compie domani). È diventato anche il terzo calciatore a segnare in sei partite consecutive dei Mondiali, visto che nella scorsa edizione, vinta dall’Argentina, aveva fatto almeno un gol agli ottavi, ai quarti, in semifinale e in finale.

Nella partita successiva a quella dell’Argentina, Francia-Iraq, l’attaccante francese Kylian Mbappé ha segnato una doppietta, arrivando a 16 gol ai Mondiali, in appena 16 partite. Messi, per dire, ne ha fatti 18 in 28 partite. Avendo Mbappé 11 anni meno di Messi, e verosimilmente ancora altri due Mondiali da giocare, è probabile che diventerà lui il miglior marcatore di sempre nella storia del torneo.