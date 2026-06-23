La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi sono le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer e le anticipazioni sul suo probabile successore, l’ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono i negoziati fra Iran e Stati Uniti, con l’Iran che avrebbe accettato il ritorno sul proprio territorio degli ispettori dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’energia nucleare, la vicenda delle due sorelle ritrovate dopo due settimane dalla scomparsa da una casa famiglia in Abruzzo, con il fermo con l’accusa di sequestro di persona della madre, del suo compagno e del nonno, la nuova sospensione per doping del marciatore italiano Alex Schwazer, l’ondata di calore in corso in molti paesi europei, l’elezione di Malagò a presidente della FIGC, la Federazione del calcio italiano, e la partita vinta dall’Argentina ai Mondiali di calcio maschili con due gol di Messi, che diventa così il calciatore ad aver fatto più gol nella storia dei Mondiali.