L’ex commissario tecnico della Nazionale maschile di calcio Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Gattuso aveva lasciato la Nazionale ad aprile, a nemmeno un anno dall’inizio del suo incarico e dopo che, per la terza volta consecutiva, l’Italia non era riuscita a qualificarsi ai Mondiali, perdendo ai rigori lo spareggio decisivo contro la Bosnia Erzegovina.

Da calciatore Gattuso era stato uno dei centrocampisti più forti ed energici del mondo all’inizio degli anni Duemila, vincendo quasi tutto tra Milan e Nazionale. Da allenatore, invece, ha vinto poco. Anzi, più volte si è trovato ad affrontare situazioni complicate anche fuori dal campo, allenando club finanziariamente mal messi e con dirigenze poco presenti. La Lazio sarà uno di questi, visto che durante la scorsa stagione il predecessore di Gattuso, Maurizio Sarri, aveva detto che i giocatori se ne stavano andando via perché la società era poco ambiziosa e che la Lazio si stava ridimensionando.

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