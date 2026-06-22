Domenica c’è stato un incendio all’ospedale del Mare a Napoli: non ci sono stati feriti

Domenica attorno alle 17:15 all’ospedale del Mare di Napoli si è sviluppato un incendio che ha danneggiato una parete di coibentazione esterna di un edificio del complesso. L’incendio è stato spento nel giro di circa 45 minuti e non ha provocato danni strutturali né feriti: per precauzione sono però stati evacuati i pazienti di alcuni reparti, tra cui quelli nel pronto soccorso e nel reparto di medicina d’urgenza, oltre a quelli nella parte dell’edificio interessata dall’incendio.

Secondo le prime ricostruzioni le fiamme si sono propagate a partire da alcune pedane di legno accatastate fuori dall’edificio, e nel giro di pochi minuti hanno raggiunto il tetto, producendo una nube di fumo nero. Il sito Fanpage scrive che l’unica area dell’edificio rimasta inagibile è l’Unità operativa complessa di Chirurgia, che le persone ricoverate nel reparto sono state spostate in un’altra area del complesso, e che si sta valutando se sia necessario trasferirne altre in altri ospedali della zona.