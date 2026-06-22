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Domenica c’è stato un incendio all’ospedale del Mare a Napoli: non ci sono stati feriti

L'incendio in corso all'ospedale del Mare, in un video del quotidiano locale Il Mattino
L'incendio in corso all'ospedale del Mare, in un video del quotidiano locale Il Mattino

Domenica attorno alle 17:15 all’ospedale del Mare di Napoli si è sviluppato un incendio che ha danneggiato una parete di coibentazione esterna di un edificio del complesso. L’incendio è stato spento nel giro di circa 45 minuti e non ha provocato danni strutturali né feriti: per precauzione sono però stati evacuati i pazienti di alcuni reparti, tra cui quelli nel pronto soccorso e nel reparto di medicina d’urgenza, oltre a quelli nella parte dell’edificio interessata dall’incendio.

Secondo le prime ricostruzioni le fiamme si sono propagate a partire da alcune pedane di legno accatastate fuori dall’edificio, e nel giro di pochi minuti hanno raggiunto il tetto, producendo una nube di fumo nero. Il sito Fanpage scrive che l’unica area dell’edificio rimasta inagibile è l’Unità operativa complessa di Chirurgia, che le persone ricoverate nel reparto sono state spostate in un’altra area del complesso, e che si sta valutando se sia necessario trasferirne altre in altri ospedali della zona.

La parte del complesso dell’ospedale interessata dall’incendio a Napoli, 21 giugno 2026 (ANSA)

Tag: incendio-napoli-ospedale del mare

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