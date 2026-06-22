Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata ai negoziati fra Iran e Stati Uniti iniziati ieri a Lucerna, in Svizzera, con una breve interruzione per le proteste e il momentaneo ritiro iraniano dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump aveva minacciato l’Iran di nuovi attacchi se non avesse riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. Qualche giornale rimane invece sullo scambio di accuse che va avanti da qualche giorno dopo la riunione del G7 fra Trump e la presidente del Consiglio Meloni, che ieri è stata al raduno degli alpini a Gemona, in Friuli, altri si occupano del ritrovamento a casa di una zia delle due sorelle scomparse da diversi giorni da una comunità per minori in Abruzzo.