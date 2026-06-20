Weekly Beasts

Tra le foto di animali trovate sulle agenzie fotografiche nell’ultima settimana ci sono un po’ di cuccioli appresso alle loro madri, di varie specie e in diversi contesti: lontre in acqua, macachi in una riserva naturale, pellicani in un parco, cervi in un prato. Poi la bocca aperta di una iena (stava sbadigliando?), un cucciolo di volpe che guarda una gazza, uno scoiattolo che quasi si mimetizza su un albero, una tartaruga che depone le uova, un cucciolo di cuon durante una visita veterinaria; e infine Briciola, cane femmina di 13 anni che è la mascotte del 4° Reggimento carabinieri a cavallo italiani.