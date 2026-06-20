Una turista italiana è morta per una crisi respiratoria nell’incendio di un resort nella Repubblica Dominicana

Una turista italiana è morta per una crisi respiratoria causata dal fumo di un incendio che venerdì ha distrutto gran parte di un resort a Bayahibe, sulla costa sud-orientale della Repubblica Dominicana.

Secondo quanto comunicato dai giornali locali, la donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre si trovava in spiaggia, dove si era spostata insieme agli altri turisti dopo l’evacuazione delle stanze dell’hotel. Avrebbe perso conoscenza inalando monossido di carbonio dopo essere stata investita dal fumo proveniente dall’edificio in fiamme. Al momento non risultano altre vittime collegate all’incendio. L’ambasciata italiana sta offrendo assistenza ad altri 130 turisti italiani.

L’incendio ha costretto all’evacuazione circa 1.700 turisti. Secondo il centro operativo per le emergenze dominicano, le fiamme si sono propagate rapidamente per via del vento e perché una parte dei tetti del resort era di paglia. Le cause sono ancora da accertare.