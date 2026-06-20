A Monaco di Baviera due treni merci si sono scontrati su un ponte, una persona è morta

Una persona è morta nello scontro tra due treni merci su un ponte ferroviario a Monaco di Baviera. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle 2, nel quartiere di Milbertshofen, nella zona a nord della città. Dopo lo schianto due vagoni sono caduti dal ponte sulla strada sottostante, da un’altezza di circa cinque metri. Non è ancora chiaro se la vittima fosse un lavoratore a bordo del treno oppure un passante. La polizia ha aperto un’indagine per ricostruire le cause dell’incidente.