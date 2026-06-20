Il titolo di apertura delle prime pagine di quasi tutti i giornali nazionali è dedicato al nuovo scontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cominciato dopo la pubblicazione di una telefonata tra Trump e un giornalista della trasmissione televisiva di La7 L’aria che tira. Trump ha detto che al G7 Meloni gli ha «fatto pena», perché avrebbe cercato in tutti i modi di fare una foto con lui; lei ha risposto che se lo è inventato. Sulle prime pagine trovano spazio anche l’inatteso cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah e la morte dell’ex calciatore Igor Protti, ricordato soprattutto per aver giocato nel Messina, nel Bari e nel Livorno tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila.