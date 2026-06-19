Nel 2027 la maratona di Londra si farà in due giorni, per permettere di partecipare ad ancora più persone

Nel 2027 la maratona di Londra, una delle più note e partecipate al mondo, si svolgerà su due giornate consecutive, il 24 e il 25 aprile. L’obiettivo è ampliare la partecipazione, portandola a circa 100mila posti e, in questo modo, aumentare la raccolta fondi destinata alla beneficenza. Ci sono diverse modalità per partecipare alla maratona: una è la candidatura libera con estrazione a sorte, ma in quel caso le probabilità di essere selezionati sono basse, viste le moltissime richieste. Per l’edizione di quest’anno ne erano arrivate circa 1,3 milioni, e alla fine hanno partecipato in tutto poco meno di 60mila persone.

Ci sono poi dei posti riservati a chi corre già agli atleti più forti, suddivisi in tempi di qualificazione per fascia d’età. Una parte dei posti è destinata agli atleti e alle atlete élite, invitati sulla base del loro livello sportivo. Infine, ci sono i posti legati alla beneficenza, assegnati alle organizzazioni partner della maratona che li distribuiscono autonomamente.

Secondo Hugh Brasher, amministratore delegato dell’organizzazione che sta dietro alla maratona, con il nuovo formato su due giorni si potrebbero raccogliere fino a 150 milioni di sterline in beneficenza (più di 170 milioni di euro), mentre l’impatto complessivo sull’economia britannica sarebbe stimato intorno ai 400 milioni di sterline (più di 460 milioni di euro).

Al momento non sono stati decisi tutti i dettagli, ma si sa che il percorso rimarrà uguale a quello tradizionale: si partirà da Greenwich e si arriverà a Westminster.

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