Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono gli attacchi ucraini con droni alla Russia in risposta a quelli continui sul territorio ucraino, il più importante dei quali ha colpito una grossa raffineria a Mosca provocando incendi che hanno causato alte colonne di fumo sulla città e la chiusura degli aeroporti, e l’accordo fra Iran e Stati Uniti per sospendere la guerra e avviare trattative più approfondite per i prossimi sessanta giorni. Libero presenta come concreta l’ipotesi che le prossime elezioni politiche in Italia si tengano ad aprile del 2027.