Il calciatore della Costa d’Avorio Elye Wahi, che gioca ai Mondiali, è indagato per frode sportiva in Francia

Elye Wahi, un calciatore che sta partecipando ai Mondiali con la nazionale della Costa d’Avorio, è indagato dalla procura di Marsiglia per frode, corruzione, ricettazione e riciclaggio di denaro. Lo ha fatto sapere The Athletic, dicendo che lo scorso 29 maggio, poco prima dell’inizio del torneo, era stato arrestato e poi rilasciato.

Wahi ha 23 anni e gioca nella squadra del Nizza. Secondo la procura avrebbe indirizzato i flussi di scommesse per poi manipolare la partita: è un’attività nota come spot-fixing, e nel caso di Wahi si sarebbe concretizzata nell’aver deliberatamente fatto in modo di prendere un cartellino giallo (quello di ammonizione) durante la partita di Ligue 1, la Serie A francese, dello scorso 17 maggio tra il Nizza e il Metz.

Reuters ha detto che le autorità giudiziarie erano state avvisate dalla Ligue de Football Professionnel, che gestisce il campionato, che aveva notato un numero insolitamente alto di scommesse proprio sul cartellino giallo di Wahi. Al momento non ci sono altri dettagli, per esempio su eventuali complici di Wahi e sul suo ritorno economico.