In Vietnam sono stati recuperati più di 400 gatti che erano stati rubati per essere macellati

In Vietnam la polizia ha recuperato più di 400 gatti che secondo le indagini erano stati rubati negli ultimi tre anni in vari posti nel sud del paese, con l’obiettivo di macellarli e venderne la carne. Nove persone sono state arrestate: secondo la polizia di Ho Chi Minh, la città più popolosa del Vietnam, fanno parte di un gruppo criminale specializzato nel furto di gatti.

Quattrocento gatti vivi e 80 morti sono stati trovati in alcune strutture nelle province di Tay Ninh e Ho Chi Minh. L’operazione è stata fatta la settimana scorsa, ma è stata comunicata solo martedì. La ong Humane World for Animals, che ha portato del cibo ai gatti recuperati, ha detto che 40 di loro sono già stati restituiti ai proprietari.

In Vietnam il consumo di carne di gatto e di cane è legale, ma produttori e venditori devono avere una serie di permessi che certificano l’origine degli animali.