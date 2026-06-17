Rex Heuermann, noto come “il serial killer di Long Island”, è stato condannato all’ergastolo

Un tribunale di Long Island, nello stato di New York, ha condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale il 62enne Rex Heuermann per gli omicidi di otto donne avvenuti tra il 1993 e il 2010. Due mesi fa l’uomo si era dichiarato colpevole di sette omicidi e ne aveva anche confessato un ottavo per cui non era stato ancora incriminato.

Il caso era iniziato nel dicembre del 2010, quando i cadaveri di quattro donne furono trovati sulla Ocean Parkway, una strada vicino a Gilgo beach, lungo la costa meridionale di Long Island. Gli investigatori ipotizzarono che le donne fossero state uccise tutte dalla stessa persona, che in quel periodo i media cominciarono a chiamare “il killer di Long Island”: Heuermann fu arrestato dopo lunghe indagini nel 2023. La maggior parte delle donne uccise erano escort, e durante le udienze ha raccontato di aver usato sempre lo stesso metodo: si incontrava con le donne, poi le strangolava e le legava in sacchi di iuta per poi abbandonarle vicino al lungomare di Long Island.

La storia delle indagini sugli omicidi e sui primi sospetti su Heuermann è stata raccontata anche nel documentario Gone Girls: il serial killer di Long Island prodotto da Netflix e uscito nel 2025.

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