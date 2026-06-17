La riunione dei leader dei paesi del G7 a Évian, in Francia, è la notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che titolano sulle discussioni per cercare di raggiungere una tregua nella guerra fra Russia e Ucraina. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la morte del cardinale Ruini, presidente della Conferenza episcopale italiana dal 1991 al 2007, e l’assoluzione di tutti gli imputati nel primo processo per le inchieste sull’urbanistica a Milano.