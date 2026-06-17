Le carte d’identità cartacee resteranno valide anche oltre il prossimo 3 agosto, diversamente da quanto era stato deciso

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che le carte d’identità cartacee resteranno valide anche oltre il prossimo 3 agosto, a differenza di quello che il ministero dell’Interno aveva comunicato a febbraio. In sostanza, scadranno alla data scritta sul documento e andranno poi sostituite con le carte d’identità elettroniche (CIE). Nel comunicato pubblicato sul sito del governo non viene spiegato bene perché sia stata cambiata idea: è probabile che si sia voluto dare più tempo alle persone di ottenere la CIE e ai comuni di organizzarsi. La CIE può essere chiesta a partire da 180 giorni prima della scadenza della propria carta d’identità, o in ogni momento se viene smarrita o rubata.