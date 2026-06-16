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C’è stato un terremoto di magnitudo 6.7 sull’isola di Sulawesi, in Indonesia

(Google Maps)
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Martedì mattina c’è stato un terremoto di  magnitudo 6.7 sull’isola indonesiana di Sulawesi. Il terremoto è avvenuto intorno alle 11:30 locali, le 5:30 in Italia, ed è stato sentito in modo molto forte in diverse zone dell’isola. Molte persone sono scese in strada nella città di Palu, la più grande e popolosa di Sulawesi, ma non ci sono notizie di danni gravi o feriti. L’epicentro del terremoto è stato rilevato a 43 chilometri a est-sud-est da Palu, e l’ipocentro a una profondità di circa 10 chilometri.

Tag: Indonesia-terremoto

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