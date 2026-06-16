L’accordo firmato ieri per via telematica dal presidente degli Stati Uniti Trump, dal vicepresidente Vance e dal presidente del parlamento iraniano Ghalibaf per far finire la guerra fra Iran e Stati Uniti è la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli sottolineano l’incertezza sui contenuti dell’accordo, la firma in una cerimonia pubblica prevista per venerdì a Ginevra, in Svizzera, e la riapertura al traffico navale dello stretto di Hormuz, anche quella ipotizzata a partire da venerdì prossimo, per la quale ci sarà bisogno comunque di un’operazione di sminamento alla quale potrebbero partecipare i principali paesi europei. Le altre notizie più importanti sono l’inizio della riunione del G7 a Évian, in Francia, il bombardamento russo su Kiev che ha colpito anche la cattedrale della Dormizione, e l’annuncio del primo ministro del Regno Unito Starmer di voler vietare i social ai minori di 16 anni.