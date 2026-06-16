Un B-52 dell’aeronautica militare degli Stati Uniti è precipitato vicino a Los Angeles: gli 8 membri dell’equipaggio sono morti

Caricamento player

Un bombardiere B-52 Stratofortress dell’aeronautica militare degli Stati Uniti è precipitato lunedì mattina, intorno alle 11:20 ora locale (le 20:20 italiane), poco dopo il decollo dalla base di Edwards, circa 160 chilometri a nord di Los Angeles nel deserto del Mojave, in California. Gli 8 membri dell’equipaggio, che erano impegnati in una missione per un test di routine, sono morti. Erano sia militari che civili: Boeing ha confermato che nell’incidente sono morte due persone che lavoravano per l’azienda.

Il B-52 Stratofortress è un bombardiere strategico a lungo raggio prodotto dall’azienda statunitense Boeing che è stato utilizzato anche durante la guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran. Può rifornirsi di carburante in volo, era entrato in servizio nel 1955 e in genere ha a bordo un equipaggio di cinque persone.

Non è ancora chiaro che cosa sia successo e saranno fatte delle indagini. Il colonnello James Hayes, durante una conferenza stampa, ha detto che potrebbero volerci almeno 30 giorni. Ha anche detto che i familiari dei membri dell’equipaggio sono stati avvisati e che i nomi delle persone che sono morte saranno resi noti tra qualche ora. Ha aggiunto che l’incidente è rimasto «circoscritto» all’interno della base aerea di Edwards, sulla pista, e che la base ha temporaneamente sospeso le operazioni. La base di Edwards dispone di un proprio corpo dei vigili del fuoco, con cinque caserme dislocate in tutta l’area.