Fox ha un accordo per comprare la piattaforma di streaming Roku
Lunedì l’enorme gruppo media statunitense Fox Corp ha raggiunto un accordo preliminare per l’acquisizione di Roku, azienda che produce dispositivi che permettono di guardare contenuti in streaming sulle televisioni e che gestisce anche una propria piattaforma. Fox ha valutato Roku 22 miliardi di dollari (quasi 19 miliardi di euro), che pagherà in parte con denaro e in parte con azioni.
Con questa acquisizione Fox allargherà ulteriormente la propria offerta nel settore dello streaming: la piattaforma Roku Channel consente di guardare film e serie tv gratuitamente, ma con interruzioni pubblicitarie, ed è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e nel Regno Unito. Nel 2020 Fox aveva già acquisito Tubi, una delle principali piattaforme concorrenti di Roku. Fox e Roku hanno detto che l’operazione si concluderà nella prima metà del 2027, e che il fondatore e CEO di Roku Anthony Wood entrerà nel consiglio di amministrazione della nuova società.