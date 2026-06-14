Le prime pagine di oggi
I negoziati per un accordo tra Iran e Stati Uniti, la prima assemblea di Futuro Nazionale e un possibile nuovo allenatore del Milan
Nelle prime pagine di oggi si parla ancora dell’accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, indicato come imminente. Alcuni giornali, principalmente La Verità e Libero, aprono con la prima assemblea di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, in corso in questi giorni a Roma. Altri parlano dell’affidamento in prova per Alberto Stasi e della quotazione di SpaceX, la società spaziale di Elon Musk. I giornali sportivi aprono invece sul possibile futuro allenatore del Milan, Rúben Amorim.