Molti quotidiani nazionali titolano sull’accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, che è dato come vicino ma non ancora fatto. Altri si concentrano sull’affidamento in prova per Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi (un provvedimento che gli permetterebbe di uscire dal carcere); oppure sulla politica italiana, in particolare su Roberto Vannacci e sulle inchieste sul ponte sullo Stretto di Messina. Alcuni giornali approfondiscono invece il viaggio del papa in Spagna e l’enorme quotazione di SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk. I giornali sportivi scrivono del calciatore dell’Inter Lautaro Martínez, che in questi giorni sta giocando i Mondiali con l’Argentina.