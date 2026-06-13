I tre alpinisti morti venerdì sul Gran Paradiso erano tutti italiani

I tre alpinisti morti venerdì sul Gran Paradiso, la montagna alta 4.061 metri al confine tra la Valle d’Aosta e il Piemonte, erano tutti italiani. Antonio Sardano, di 49 anni, Sergio Martinelli, di 29, e Michael Zenatti, di 39, erano amici e abitavano tutti e tre in Trentino-Alto Adige. I loro corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino a 3.600 metri di quota, sulla parete nord del massiccio: secondo una prima ipotesi uno di loro potrebbe essere scivolato, trascinando verso il basso i compagni di cordata per alcune centinaia di metri.

Il direttore del soccorso alpino valdostano, Paolo Comune, ha detto che probabilmente l’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di venerdì: nessuno però ha visto niente e quindi l’allarme è stato dato solo verso sera, quando i familiari degli alpinisti non li hanno visti tornare e hanno chiamato i soccorsi.