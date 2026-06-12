Tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, la montagna alta 4.061 metri al confine tra la Valle d’Aosta e il Piemonte. Il soccorso alpino ha fatto sapere poco fa che i corpi sono stati trovati sulla parete nord del monte, a circa 3.600 metri di altitudine: non si sa ancora chi siano. Secondo l’Ansa due alpinisti sarebbero italiani. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.

Stando a una ricostruzione dell’Ansa, nella notte fra giovedì e venerdì i tre avevano dormito al rifugio Federico Chabod in Valsavarenche, a circa 2.750 metri di quota, ed erano partiti per scalare la parete nord fino alla cima intorno alle 3 del mattino. I soccorsi sono stati chiamati verso le 19:30.