Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di sospendere le azioni militari contro l’Iran e sul suo annuncio che un accordo fra i due paesi per arrivare alla fine della guerra è imminente, altri si occupano dell’intervento in parlamento della presidente del Consiglio Meloni per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo della settimana prossima, altri seguono l’apertura dei Mondiali maschili di calcio iniziati ieri sera in Messico, altri ancora aprono sulla visita di papa Leone XIV alle isole Canarie, in Spagna, e sulle sue parole sull’accoglienza delle persone migranti.