C’è stato un incendio in un magazzino di materiale plastico a Mantova: centinaia di dipendenti sono stati evacuati

Venerdì mattina c’è stato un incendio in un magazzino di materiale plastico dell’azienda Versalis, a Mantova, che ha prodotto una grossa colonna di fumo nero visibile anche da grande distanza. Secondo la Gazzetta di Mantova l’incendio è iniziato intorno alle 9, ed è stato parzialmente spento dai vigili del fuoco. Per ora risulta che solo una persona sia rimasta intossicata, in maniera lieve: tutti i dipendenti (tra le 700 e le 800 persone) sono stati evacuati. Il sindaco di Mantova ha chiesto agli abitanti di chiudere le finestre e di non rimanere all’esterno, per precauzione nel caso di possibili contaminazioni dell’aria.

Versalis è l’azienda petrolchimica del gruppo Eni, e si occupa di lavorare il petrolio grezzo per ricavare sostanze chimiche che poi vengono utilizzate nella produzione di altri materiali come gomme sintetiche, solventi, carburanti e materie plastiche.