Il presidente della FIFA ha preso in giro l’Italia perché non riesce più a qualificarsi ai Mondiali
Dicendo che bisognerebbe allargare ancora di più il numero di partecipanti per far sì che «forse» ce la faccia
Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ha preso in giro la Nazionale maschile di calcio italiana per la sua incapacità di qualificarsi ai Mondiali – cosa che non le riesce dall’edizione del 2014 in Brasile. A marzo l’Italia aveva perso lo spareggio decisivo contro la Bosnia Erzegovina per qualificarsi ai Mondiali iniziati giovedì, ospitati da Messico, Canada e Stati Uniti. È la terza volta consecutiva che non ci riesce, dopo il 2018 e il 2022 (quando fu eliminata agli spareggi da Svezia e Macedonia del Nord).
Venerdì in un’intervista alla televisione brasiliana Cazé TV Infantino ha commentato la progressiva espansione del numero di squadre partecipanti ai Mondiali, che in quest’edizione è arrivato per la prima volta a 48, dalle 32 precedenti, e non si è lasciato sfuggire l’opportunità per lanciare una frecciatina all’Italia. A un certo punto ha detto:
Abbiamo già discusso la possibilità di un Mondiale a 64 squadre, per coinvolgere ancora di più tutto il mondo. La domanda è stata fatta nel Consiglio della FIFA, ma intanto godiamoci questa prima edizione a 48 squadre. Forse l’Italia si qualificherebbe con 64 partecipanti… E potremmo arrivare a 208 per vedere se si qualifica.
Quest’ultimo è un numero esagerato, evidentemente ironico e provocatorio, visto che le federazioni nazionali di calcio nel mondo sono in tutto 211. Infantino, che ha la doppia cittadinanza svizzera e italiana e guida la FIFA dal 2016, aveva già fatto una battuta simile nel 2019, quando si era deciso che dal 2026 il Mondiale sarebbe stato allargato a 48 squadre. L’Italia, però, non è riuscita a qualificarsi nemmeno con 16 posti in più.
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