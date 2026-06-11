È stata condannata a 18 anni la donna che a Viareggio investì più volte e uccise un uomo marocchino che le aveva rubato la borsa

La Corte di Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice 67enne di Viareggio che nel 2024 investì più volte col suo suv, uccidendolo, un uomo marocchino senza fissa dimora che l’aveva derubata: il caso aveva generato molte attenzioni e discussioni.

L’uomo si chiamava Noureddine Mezgoui e aveva 47 anni: nella notte tra il 7 e l’8 settembre del 2024 aveva raggiunto Dal Pino mentre saliva in macchina e le aveva portato via la borsa. A quel punto lei lo aveva inseguito, investito più volte con il suo suv e poi, quando l’uomo era a terra, era scesa, aveva ripreso la borsa e se n’era andata lasciandolo a terra. Il tutto era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Finora Dal Pino era rimasta agli arresti domiciliari, e il tribunale ha stabilito che continuerà a scontare la pena in questo modo.