È in corso uno sciopero nazionale dei treni di 23 ore

Alle 3 di notte di giovedì 11 giugno è iniziato uno sciopero nazionale dei treni che terminerà alle 2 del mattino di venerdì 12 giugno. Per i treni regionali sono in vigore le fasce garantite fra le 6 e le 9 del mattino e fra le 18 alle 21 (incluso Trenord), mentre l’elenco dei treni ad alta velocità garantiti si può trovare sui siti di Trenitalia e Italo.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di base per chiedere condizioni migliori nel contratto di lavoro collettivo della categoria. Sempre per la giornata di giovedì i sindacati confederali avevano indetto anche un altro sciopero, di 8 ore, per protestare contro un bando per i treni Intercity che secondo i sindacati frammenterebbe il servizio a discapito della sua qualità, del lavoro e della coesione territoriale. Questo sciopero era stato revocato dopo un incontro con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.