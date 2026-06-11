Omar Artan, l’arbitro somalo escluso dai Mondiali, è stato scelto dalla UEFA per arbitrare la Supercoppa Europea

La UEFA, la federazione calcistica europea, ha designato l’arbitro somalo Omar Artan per arbitrare la Supercoppa Europea, la partita che si giocherà il 12 agosto tra i vincitori delle due più importanti coppe europee per club: il Paris Saint-Germain (vincitore della Champions League) e l’Aston Villa (vincitore dell’Europa League). La designazione di Artan è notevole, perché sarà il primo arbitro non europeo a dirigere la competizione e, soprattutto, perché arriva qualche giorno dopo la sua discussa esclusione dai Mondiali di calcio.

Artan, infatti, era stato designato tra i 52 arbitri della prossima Coppa del Mondo, che inizia l’11 giugno tra Messico, Canada e Stati Uniti. L’8 giugno, però, era stato respinto dalle autorità statunitensi all’aeroporto di Miami; pochi giorni dopo la FIFA, la federazione calcistica mondiale, aveva confermato la sua esclusione dai Mondiali. La Somalia è inclusa nel cosiddetto “travel ban”, un provvedimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che impedisce alle persone provenienti da alcuni paesi di entrare negli Stati Uniti. Artan però aveva ottenuto un visto diplomatico e la Federazione calcistica somala ha dichiarato di non avere ricevuto nessuna spiegazione ufficiale.

La UEFA ha detto che la scelta di Artan «è stata presa nell’ambito del Memorandum di Intesa (“MoU”) recentemente firmato da UEFA e CAF [la Federazione africana di calcio di cui Artan fa parte, ndr] per promuovere la cooperazione in molti ambiti, tra cui quello arbitrale». Quello tra CAF e UEFA non è il primo accordo di questo tipo: nel 2024 alcuni arbitri italiani, per esempio, andarono ad arbitrare la Copa América, il più importante torneo di calcio per nazionali del Sudamerica, per via di un accordo tra le federazioni continentali coinvolte.

Quella della UEFA sembra anche una mossa politica in contrapposizione alla FIFA, con cui è spesso in disaccordo. E non è la prima: a marzo, mentre i prezzi dei biglietti dei Mondiali diventavano sempre più alti, il giornale statunitense The Athletic aveva raccontato della decisione della UEFA di fissare un tetto massimo ai prezzi per gli Europei del 2028, che si giocheranno nel Regno Unito. Nel comunicato su Artan, inoltre, il presidente Aleksander Čeferin ha dichiarato: «Il calcio è fatto per unire le persone, e la UEFA vuole mostrare il suo rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità come arbitro, che gli sono valse una nomina così prestigiosa».

La UEFA è soggetta ai regolamenti della FIFA, per esempio sui trasferimenti dei calciatori o sul passaggio da una nazionale all’altra. Oltre a questo, però, è piuttosto autonoma: per esempio, organizza da sé gli Europei e i tornei continentali per club.