Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della ripresa dei combattimenti fra Stati Uniti e Iran, con i nuovi attacchi statunitensi nella zona dello stretto di Hormuz e la risposta iraniana verso le basi militari in Kuwait e Bahrein, altri titolano sull’intervento della presidente del Consiglio Meloni all’assemblea di Confcommercio, altri si occupano del ritiro da parte del governo del testo di riforma del ruolo dei medici di famiglia per le divisioni nella maggioranza. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono i Mondiali maschili di calcio che si giocano in Canada, Messico e Stati Uniti e che iniziano stasera con la partita fra Messico e Sudafrica, le violente proteste contro gli immigrati a Belfast, nell’Irlanda del Nord, l’inaugurazione da parte di papa Leone XIV della torre più alta della Sagrada Familia a Barcellona, e l’assoluzione di Louis Dassilva nel processo di primo grado per l’omicidio di Pierina Paganelli.