È in corso un incendio nella zona del Mandrione, a Roma

Giovedì a Roma si è sviluppato un incendio in un vivaio di via del Fossato di Vico, vicino alla zona del Mandrione, nella parte sudest della città. L’incendio è stato rilevato da un elicottero dei carabinieri che stava sorvolando l’area: le coperture delle serre hanno preso fuoco, e una densa colonna di fumo nero si è alzata sopra la zona. Alcune abitazioni vicine sono state evacuate precauzionalmente, per via della presenza di un serbatoio di GPL interrato. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le strade limitrofe sono state chiuse al traffico.