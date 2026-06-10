La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è l’indagine della procura di Roma nella quale sono ipotizzati i reati di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio in merito alla progettazione del ponte sullo stretto di Messina e che riguarda fra gli altri un ex presidente aggiunto della Corte dei conti. Qualche giornale titola invece sugli effetti delle ultime mosse del cosiddetto “risiko bancario” sulla quotazione in borsa dei titoli bancari, mentre il Corriere della Sera segue la guerra in Medio Oriente, con l’azione militare israeliana in Libano che continua e la ripresa degli attacchi fra Iran e Stati Uniti con i bombardamenti sulle rispettive basi militari nell’area dopo l’abbattimento di un elicottero statunitense nel golfo di Hormuz.