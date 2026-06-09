Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’offerta pubblica di acquisto e scambio presentata da Intesa Sanpaolo per acquisire il gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, arrivata il giorno dopo la proposta di Banco BPM di fusione con MPS, e l’andamento dei combattimenti fra Iran e Israele, con una nuova sospensione degli attacchi su iniziativa del presidente degli Stati Uniti Trump dopo quelli che si sono scambiati i due paesi nella giornata di ieri. Il Fatto, la Verità e Libero continuano a occuparsi della vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti e della richiesta di risarcimento presentata da Minetti e dal marito nei confronti del Fatto e della trasmissione Report, mentre Avvenire e l’Osservatore Romano seguono il viaggio in Spagna di papa Leone XIV.