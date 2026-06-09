Sarà processato in Brasile il presunto mandante degli omicidi di Dom Phillips e Bruno Pereira, uccisi nel 2022

Una giudice federale brasiliana ha stabilito che Ruben Dario da Silva Villar, il presunto mandante degli omicidi di Dom Phillips e Bruno Pereira, potrà essere processato. Phillips era un giornalista inglese freelance, e Pereira un esperto di popoli indigeni brasiliano che lo stava accompagnando durante alcune ricerche per un libro sulla foresta amazzonica. Vennero uccisi nel giugno del 2022 nello stato brasiliano di Amazonas, al confine con il Perù. I loro corpi vennero trovati alcuni giorni dopo la loro scomparsa.

Villar è conosciuto come “Colombia”, ed è il capo di un gruppo criminale attivo nella pesca illegale nella foresta. Era stato fermato a gennaio 2023 e incriminato pochi mesi dopo. La polizia brasiliana ritiene che avesse pianificato l’omicidio di Pereira per impedirgli di denunciare le sue attività di pesca illegale. Phillips, che aveva collaborato tra gli altri con Guardian, New York Times e Washington Post, sarebbe invece stato ucciso solo perché in quel momento si trovava assieme a lui.

Secondo la giudice ci sono indizi sufficienti per sostenere le responsabilità di Villar in qualità di mandante o di persona direttamente coinvolta, come sostenuto dalla procura: per questo andrà a processo. La data della prima udienza non è ancora stata stabilita. Altre due persone formalmente accusate di essere gli autori materiali degli omicidi sono a loro volta in attesa di giudizio.