Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’attacco iraniano contro Israele, con il lancio di missili verso il nord del paese in risposta all’azione militare israeliana contro Hezbollah in Libano, e le nuove mosse del cosiddetto “risiko bancario”, con l’offerta di Banco Bpm di fusione con Monte dei Paschi di Siena e la risposta di Intesa Sanpaolo che prepara con Bper e Unipol una controfferta per l’acquisizione di MPS. Il Fatto e la Verità continuano a seguire la vicenda della grazia concessa a Minetti, mentre su tutte le prime pagine spazio e immagini sono dedicati alle notizie sportive, con la vittoria di Antonelli nel Gran Premio di Formula 1 di Monaco e la sconfitta di Cobolli nella finale del singolare maschile di tennis del Roland Garros contro Zverev.