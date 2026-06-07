Alle 23 di domenica l’affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79 per cento

Con la chiusura dei seggi, alle 23 di domenica, l’affluenza per il secondo turno delle elezioni comunali è stata del 39,79 per cento. Alle 12 era stata del 13,46 per cento, e alle 19 del 28,36 per cento.

Domenica e lunedì si vota per rinnovare sindaci e consigli comunali in 41 comuni italiani sopra i 15mila abitanti in cui al primo turno – due settimane fa – nessuno dei candidati aveva superato il 50 per cento dei voti. Dei 41 comuni coinvolti, sei sono capoluoghi da tenere d’occhio: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Lunedì i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15.