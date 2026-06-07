Stamattina diversi quotidiani continuano a parlare del mancato incontro fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky per far cessare la guerra in Ucraina. La notizia italiana più commentata è la decisione del governo di prorogare lo sconto sui carburanti. I quotidiani sportivi – e non solo loro – parlano molto della finale del Roland Garros maschile, in programma alle 15, a cui parteciperà il tennista italiano Flavio Cobolli.