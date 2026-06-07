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  • Domenica 7 giugno 2026

Le prime pagine di oggi

La nuova riunione dei leader europei con Zelensky, la proroga dello sconto sui carburanti e la finale del Roland Garros maschile

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Stamattina diversi quotidiani continuano a parlare del mancato incontro fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky per far cessare la guerra in Ucraina. La notizia italiana più commentata è la decisione del governo di prorogare lo sconto sui carburanti. I quotidiani sportivi – e non solo loro – parlano molto della finale del Roland Garros maschile, in programma alle 15, a cui parteciperà il tennista italiano Flavio Cobolli.

Tag: prime pagine-rassegna stampa

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